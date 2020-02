RS segue com quatro casos suspeitos de coronavírus

publicidade

O Rio Grande do Sul permanece com quatro casos suspeitos de infecção por coronavírus, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira. No país, caiu de 14 para 13 o número de quadros suspeitos da doença. Outros 16 já foram descartados.

Conforme a pasta, São Paulo é o estado que mais concentra casos – seis, no total, além de cinco descartados. Depois do RS, há dois em Santa Catarina e outro no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, segundo o ministério, três suspeitas já foram descartadas.

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Wanderson de Oliveira a maioria dos exames dos pacientes investigados até aqui deu positivo para gripe comum.

Nesta terça, o governo enviou ao congresso a Lei da Quarentena do Coronavírus. O texto permite ao governo federal adotar legalmente os procedimentos de quarentena, isolamento e realização compulsória de exames médicos e tratamentos específicos para enfrentar a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, que surgiu na China.

Desde que o governo chinês anunciou o surto em dezembro, a doença matou 425 pessoas e infectou mais de 20,4 mil. Até agora, 80% dos mortos são pessoas com 60 anos de idade ou mais e 75% tinham doenças anteriores, como diabetes, informou nesta terça-feira a Comissão Nacional de Saúde da China (NHC).