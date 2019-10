RS segue com tempo chuvoso nesta sexta-feira

publicidade

A instabilidade e chuvas localizadas permanecem no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O dia será de céu nublado com chuva a qualquer momento na maior parte do território gaúcho. A temperatura permanece amena e registra alta umidade.

Na maior parte do RS, a chuva será fraca. Entretanto, da região Centro em direção a região Norte, deve ocorrer chuvas moderadas e fortes em alguns pontos. Já a região Metade Norte deve ter grande volume de água e risco de queda isolada de granizo. Os moradores da região das Missões devem ter períodos de sol durante o dia. É o caso de São Miguel das Missões que deve ter sol e chuva e temperatura máxima de 24ºC — a maior máxima prevista para o Estado nesta sexta-feira.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima deve ser de 18ºC e a máxima de 21ºC.

Mínimas e máximas

Torres 18ºC / 22ºC

Caxias do Sul 15ºC / 20ºC

Ausentes 14ºC / 20ºC

Santa Rosa 18ºC / 23ºC

Uruguaiana 16ºC / 21ºC

Bagé 14ºC / 20ºC

Pelotas 15ºC / 19ºC

Chuí 14ºC / 18ºC