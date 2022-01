RS supera 1,8 milhão de casos de Covid-19; 300 mil deles só em janeiro

publicidade

O Rio Grande do Sul superou hoje a marca de 1,8 milhão de casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24h, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) reportou mais 20.679 contaminações.

Em 31 de dezembro, eram 1,5 milhão de casos acumulados da doença. Desde o início do ano, as cidades gaúchas contabilizaram quase 300 mil testes positivos para o coronavírus.

Com isso, passa de 168 mil, neste momento, o número de pessoas em tratamento e com recomendação de isolamento social. Cerca de 1,6 milhão se recuperaram e 36.853 morreram em razão da enfermidade. No boletim deste sábado, a SES confirma 31 óbitos.

Até o momento, a cada 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul, cerca de 16 mil testaram positivo para a Covid, desde o início da pandemia. Desses, cerca de 324 não resistiram, o que configura uma letalidade de 2%.

Em 15 dias, o número de pacientes com Covid em leitos de alta complexidade mais que dobrou, de 208 para 484. Já o total de leitos livres caiu de 1.452 para 1.148.

Ainda na rede hospitalar, a taxa de ocupação das UTIs era, nessa manhã, de 62,7%. Enquanto na rede pública o índice ainda era de 56,5%, os hospitais privados já atingiam taxa de 81,2%.

Em Porto Alegre, as UTIs começaram o fim de semana com lotação média de 88,15%. Para 740 leitos disponíveis, os hospitais da capital atendem 640 pacientes, 167 deles (26%) com suspeita ou quadro confirmado de Covid-19.

Veja Também