RS tem 270 novos leitos de UTI habilitados em hospitais de 24 municípios gaúchos

A rede hospitalar do Rio Grande do Sul foi ampliada com a habilitação, pelo Ministério da Saúde, de mais 270 leitos de unidades de tratamento intensivo (UTIs), adulto e pediátrico para atendimento de pacientes da Covid-19. Os termos estão na Portaria 1.280, de 18 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. O repasse é destinado ao custeio e à manutenção das diárias por 90 dias.

Os leitos, que já estão prontos, foram habilitados por meio do repasse de R$ 34,8 milhões, em parcela única, e passarão a receber pacientes em instituições hospitalares de 24 municípios. Parte desses hospitais está localizada em cidades com gestão plena do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse grupo é administrado pela gestão municipal. Outro grupo é contratualizado com a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

"Lembramos que parte desses leitos já estava sendo habilitados pelo governo do Estado porque não ficamos esperando pelo governo federal, que estava demorando, e não quisemos deixar a sociedade esperando pelos leitos. Agradecemos, agora, ao reforço fundamental por parte do Ministério da Saúde e à bancada federal gaúcha pelo apoio", afirmou o governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta terça-feira.

Desse total de 270 leitos, 139 estavam sendo custeados pelo Estado enquanto a habilitação por parte do governo federal não ocorria. A diária de cada leito é de R$ 1,6 mil. Quanto aos outros 131 leitos de hospitais com gestão plena, o Estado sugeriu que os municípios também tomassem a decisão de custear os leitos enquanto aguardavam pela habilitação.

O Estado aguardava a habilitação desses 270 leitos, já equipados e contando com equipe necessária para manejá-los, desde abril. De acordo com a secretária Arita Bergmann, 30 haviam sido habilitados e, neste sábado, outros 10 foram habilitados no Hospital Regional de Santa Maria.

Em municípios em que os leitos de UTI e de atendimento de urgência e emergência fiquem totalmente ocupados, a Central Estadual de Regulação terá condições de captar e transferir pacientes para qualquer região do Estado onde houver capacidade de internação. "Acreditamos que, com o monitoramento constante de leitos e com a definição das bandeiras, não haja necessidade de fazer longas transferências", reforçou Arita.

O Fundo Nacional de Saúde fará a transferência dos valores ao Fundo Estadual da Saúde e aos Fundos Municipais de Saúde, responsáveis pela distribuição das verbas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira os hospitais e municípios contemplados

• Alegrete: 7 novos leitos no Hospital Santa Casa de Alegrete;

• Bagé: 14 leitos na Santa Casa de Bagé;

• Cachoeira do Sul: 8 leitos no Hospital de Caridade e Beneficência;

• Canoas: 10 leitos no Hospital Universitário;

• Caxias do Sul: 10 leitos no Hospital Geral;

• Cruz Alta: 10 leitos no Hospital São Vicente de Paulo;

• Dom Pedrito: 10 leitos no Hospital São Luiz;

• Erechim: 5 leitos no Hospital Santa Terezinha;

• Estrela: 10 leitos no Hospital de Estrela;

• Faxinal do Soturno: 10 leitos no Hospital de Caridade São Roque;

• Garibaldi: 10 leitos no Hospital Beneficente São Pedro;

• Lajeado: 10 leitos no Hospital Bruno Born;

• Passo Fundo: 23 leitos, sendo 13 no Hospital de Clínicas e 10 no São Vicente de Paulo;

• Porto Alegre: 48 novos leitos, sendo 20 no Hospital de Clínicas, 10 no Hospital Conceição e 18 no Hospital Cristo Redentor;

• Rio Grande: 10 leitos na Santa Casa de Rio Grande;

• Santa Cruz do Sul: 10 leitos no Hospital Santa Cruz;

• Santa Maria: 10 leitos no Hospital Universitário de Santa Maria;

• Santa Rosa: 15 leitos no Hospital Vida e Saúde;

• Santo Ângelo: 9 leitos no Hospital Santo Ângelo;

• Sapiranga: 5 leitos no Hospital Sapiranga;

• Tenente Portela: 5 leitos no Hospital Santo Antônio;

• Torres: 5 leitos no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes;

• Tramandaí: 6 leitos no Hospital de Tramandaí;

• Viamão: 10 leitos no Hospital de Viamão.