RS tem 30 óbitos e chega a 33.917 mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou, nesta sexta-feira, 30 mortes por Covid-19, Com isso chega a 33.917 mortes relacionadas ao coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com a Secretária Estadual da Saúde (SES), houve 2.412 novos casos nas últimas 24 horas, assim totalizando 1.398.352 infectados em solo gaúcho. Destes, 97% (1.355.328) estão recuperados e 1% (9.014) estão em acompanhamento.

De acordo com a pasta, a idade das vítimas mais recentes reportadas varia entre 35 e 90 anos. Elas eram residentes de 23 cidades diferentes. Além disso, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estava em 60,4% no meio da tarde desta sexta. Dos 3.340 leitos disponíves, 2.017 estão ocupados. Dentre os pacientes, 578 foram confirmados com a Covid-19.

Até a tarde desta sexta-feira, 82,8% da população vacinável – adultos acima de 18 anos – receberam pelo menos uma dose da vacina e 40,3% já está com o esquema vacinal completo. Segundo o Governo do Estado até a próxima quarta-feira dia, 25, toda a população adulta estará imunizada com a primeira dose.