RS tem 48 novos óbitos e se aproxima das 10 mil mortes por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul teve, nesta segunda-feira, o registro de 48 novos óbitos em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as mortes ocorreram em 2021, entre os dias 11 e 18 de janeiro. As vítimas foram registradas em 39 cidades gaúchas. Com os dados, o Estado se aproxima da marca das 10 mil mortes por Covid-19. Ao todo, 9.967 pessoas já morreram desde o início da pandemia.

A Secretaria ainda contabilizou, nas últimas 24 horas, 1.257 novos infectados pelo novo coronavírus, elevando para 508.058 o número total de casos confirmados espalhados em 100% do território gaúcho. Destes, 481.525 (95% dos casos) já se recuperaram da doença, enquanto que 16.513 (3%) ainda estão em acompanhamento. Os novos diagnósticos ocorreram em 115 municípios gaúchos.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 1257 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 48 óbitos entre os dias 11 e 18 de janeiro.



Total de casos confirmados: 508.058

Óbitos: 9.967

Recuperados: 481.525 (95% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/sZ9Ag91d0K — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 18, 2021

Óbitos reportados pela SES

Alvorada (mulher, 70)

Bagé (homem, 44)

Bagé (homem, 56)

Bagé (homem, 70)

Balneário Pinhal (homem, 69)

Bento Gonçalves (homem, 81)

Bento Gonçalves (homem, 62)

Bento Gonçalves (homem, 77)

Boqueirão do Leão (mulher, 91)

Braga (mulher, 81)

Cachoeirinha (mulher, 67)

Canguçu (homem, 63)

Canguçu (homem, 56)

Carazinho (mulher, 48)

Carazinho (homem, 83)

Cruzeiro do Sul (mulher, 78)

Esperança do Sul (homem, 60)

Farroupilha (homem, 84)

Gravataí (homem, 65)

Guaíba (mulher, 67)

Imbé (homem, 71)

Iraí (mulher, 59)

Lajeado (mulher, 62)

Não-Me-Toque (homem, 79)

Nova Esperança do Sul (mulher, 70)

Nova Santa Rita (mulher, 50)

Novo Hamburgo (mulher, 53)

Passo Fundo (homem, 82)

Passo Fundo (homem, 52)

Redentora (homem, 67)

Rio Grande (mulher, 89)

Rosário do Sul (mulher, 87)

Rosário do Sul (homem, 89)

Santa Bárbara do Sul (homem, 63)

Santa Cruz do Sul (homem, 81)

Santa Maria (mulher, 69)

Santana da Boa Vista (homem, 66)

São Borja (mulher, 42)

Selbach (homem, 75)

Sério (homem, 76)

Silveira Martins (homem, 89)

Tapera (mulher, 57)

Taquaruçu do Sul (homem, 40)

Torres (homem, 56)

Venâncio Aires (homem, 84)

Veranópolis (homem, 84)

Viamão (homem, 76)

Viamão (mulher, 75)