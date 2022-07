RS tem concursos públicos abertos com salários de até R$ 18,5 mil

publicidade

Há, pelo menos, 17 concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul esta semana. São centenas de vagas disponíveis para início imediato e para formação de cadastro reserva (CR).

Alguns concursos da semana passada tiveram seus períodos de inscrição prorrogados. É preciso ficar atento, alguns deles se encerram nesta semana. Confira abaixo dos processos com inscrições abertas:

Prefeitura de Antônio Prado

Cargos: topógrafo

Nível: médio

Salário: R$2.587,50

Prazo: 04/07

Taxa de inscrição: R$20,00

Prova: 21/07

Inscrições: na sede da prefeitura

Prefeitura de Mata

Cargos: agente de combate às endemias

Nível: técnico

Salário: R$ 2.910,70

Prazo: 04/07

Taxa de inscrição: sem taxa

Prova: sem prova, análise curricular

Inscrições: na sede da prefeitura

Prefeitura de São Martinho

Cargos: operário, operador de máquinas

Nível: fundamental

Salário: R$ 1.229,06 e R$ 1.550,63

Prazo: 04/07

Taxa de inscrição: sem taxa

Prova: sem prova, análise curricular

Inscrições: na sede da prefeitura

Brigada Militar

Cargos: médico pronto atendimento, médico (com comprovada experiência em UTI) ou Cardiologia ou Clínica Médica, Medicina Intensiva

Nível: superior

Salário: R$ 9.378,40

Prazo: 07/07

Taxa de inscrição: R$ 233,24

Prova: sem prova, análise curricular

Inscrições: aqui

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande Do Sul (IFRS) - Campus de Caxias do Sul.

Cargos: professor visitante

Nível: superior

Salário: R$ 6.076,54 a R$ 11.317,55

Prazo: 08/07

Taxa de inscrição: sem taxa

Prova: sem prova, análise curricular

Requisitos: Licenciatura ou bacharelado em Matemática com Doutorado na área de Educação ou Ensino de Matemática ou Matemática Aplicada ou Engenharias há, no mínimo, 2 anos. Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência na área de ensino ou educação. Ter produção científica e técnica relevante nos últimos 5 (cinco) anos na área Ensino ou Educação

Inscrições: por e-mail - cgp@caxias.ifrs.edu.br

Prefeitura de Selbach

Cargos: assistente social, enfermeiro (CR), bioquímico/biomédico, engenheiro civil (CR), fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico ESF, médico ginecologista/obstetra, médico pediatra, procurador jurídico (CR), professor de educação especial (CR), professor de educação infantil (CR), professor de ensino fundamental (CR), psicólogo (CR), agente comunitário de saúde rural, agente comunitário de saúde urbano (CR), agente de combate às endemias, auxiliar de ensino (CR), fiscal municipal (CR), técnico em enfermagem (CR), agente educacional, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista/operador de máquinas, operário especializado,

Nível: superior, técnico, médio e fundamental

Salário: R$ 1.200,03 a R$ 12.400,97

Prazo: 07/07

Taxa de inscrição: R$ 47,81 a R$ 127,83

Prova: 24/07

Inscrições: aqui

Prefeitura de Boa Vista do Sul

Cargos: atendente, motorista, operador de máquinas, operário, pedreiro, merendeiro

Nível: fundamental (completo e incompleto)

Salário: R$ 1.622,37 a R$ 3.022,60

Prazo: 08/07

Taxa de inscrição: R$ 75,00

Prova: 23/07

Inscrições: aqui

Prefeitura de Canudos do Vale

Cargos: monitor educacional (CR), professor de ciências biológicas (CR), professor (CR), servente (CR)

Nível: superior, magistério e fundamental

Salário: R$1.338,56 a R$1.895,40

Prazo: 13/07

Taxa de inscrição: R$ 66,30 a R$ 92,82

Prova: 07/08

Inscrições: aqui

Prefeitura de Vespasiano Corrêa

Cargos: agente de combate às endemias, fiscal sanitário e ambiental, professor de educação infantil e anos iniciais

Nível: médio

Salário: R$ 1.713,79 a R$ 2.927,09

Taxa de inscrição: R$ 56,85

Prova: 31/07

Inscrições: aqui

Prefeitura de Vista Alegre

Cargos: agente administrativo, agente de almoxarifado, agente de licitação, agente de patrimônio, agente de recursos humanos, assistente social, borracheiro, contador (CR), doméstica, eletricista, encanador, enfermeiro especializado, engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil, fiscal, fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo, médico, monitor educacional, motorista, nutricionista, odontólogo, operador de máquinas, procurador jurídico, secretário de escola, servente, técnico de enfermagem, telefonista/recepcionista

Nível: superior, médio e fundamental

Salário: R$1.212,00 a R$16.263,01

Prazo: 14/07

Taxa de inscrição: R$80,00 a R$150,00

Prova: 06 e 07/08

Inscrições: aqui

Prefeitura, Câmara Municipal e Instituto Previdenciário de Erechim

Cargos: administrador (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor-fiscal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), dentista, educador físico (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro em segurança do trabalho (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), geólogo (CR), médico cardiologista, médico clínico geral, médico comunitário, médio dermatologista, médico endocrinologista, médico hematologista, médico gastroenterologista, médico ginecologista e obstetra, médico neuropediatra, médico pediatra, médico psiquiatra, médico reumatologista, médico urologista, médico veterinário (CR), nutricionista (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR), químico (CR), técnico de patrimônio (CR), professor de matemática (CR), professor de espanhol (CR), professor de artes (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de português (CR), professor de inglês (CR), professor de educação física (CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de filosofia (CR), professor de religião (CR), orientador educacional (CR), analista projetista (CR), fiscal sanitário e ambiental (CR), técnico agrícola (CR), técnico de tecnologia da informação (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), técnico em turismo (CR), agente executivo especializado, auxiliar de saúde bucal (CR), educador assistente (CR), intérprete de libras, professor de ballet (CR), professor de acordeão (CR), professor de canto (CR), professor de flauta (CR), professor de teclado (CR), professor de violão (CR), professor de violino (CR), professor de educação infantil, técnico de tributos municipais (CR), tesoureiro (CR), auxiliar de disciplina (CR), cozinheira (CR), monitor de albergue (CR), eletricista (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), assistente administrativo superior (CR), assistente administrativo (CR), cinegrafista (CR), operador de mídia (CR), recepcionista (CR), auxiliar administrativo (CR), técnico previdenciário (CR)

Nível: superior, técnico, médio e fundamental

Salário: R$ 1.660,67 a R$ 18.554,85

Prazo: 14/07

Taxa de inscrição: R$ 40,00 a R$ 120,00

Prova: 13 e 14/08

Inscrição: aqui

Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)

Cargos: técnico em tecnologia da informação

Nível: superior

Salário: R$ 4.240,94 + gratificação e auxílios

Prazo: 18/07

Taxa de inscrição: R$ 173,00

Prova: 04/09

Inscrições: aqui

Prefeitura de Linha Nova

Cargos: médico, operador de máquinas, servente, vigilante

Nível: superior e fundamental

Salário: R$ 1.477,87 a R$ 6.422,75

Prazo: 18/07

Taxa de inscrição: R$ 45,10

Prova:07/08

Inscrições: aqui

Agência Reguladora Intermunicipal De Saneamento – RS (AGESAN)

Cargos: agente de fiscalização, agente administrativo, contador, advogado júnior (CR)

Nível: superior

Salário: R$ 3.000,00 a R$ 4.200,00

Prazo: 28/07

Taxa de inscrição: R$ 120

Prova: 11/09

Inscrições: aqui

Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep)

Cargos: analista técnico jurídico

Nível: superior

Salário: R$3.431,18

Prazo: 21/07

Taxa de inscrição: R$210,92

Prova: 14/08

Inscrições: aqui

Prefeitura de Porto Alegre

Cargos: guarda municipal

Nível: médio

Salário: R$ 1.398,50

Prazo: 27/07

Taxa de inscrição: R$ 98,72

Prova: 25/09

Inscrições: aqui

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Cargos: Atividades de Fiscalização do Abastecimento

Nível: superior

Salário: R$ 6.130,00

Prazo: 01/08

Taxa de inscrição: R$ 149,40

Prova: 25/09

Inscrições: aqui