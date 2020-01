RS tem dois casos suspeitos de coronavírus

publicidade

O Ministério da Saúde do Brasil informou na tarde desta quinta-feira que o País tem nove casos suspeitos de coronavírus em observação, incluindo dois no Rio Grande do Sul. No boletim de ontem, o Estado não tinha nenhum suspeito: todas as cinco notificações haviam sido descartadas (três) e excluídas (duas). Contudo, um novo caso foi registrado como suspeito e um paciente que tivera o diagnóstico descartado, voltou para estado de observação por mudanças no quadro clínico.

Além do RS, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará têm um caso suspeito cada, e São Paulo tem três. As identidades e localidades dos pacientes não são informadas para proteção desses. O Brasil está em nível 2, de perigo iminente, e passará para o nível 3, de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, quando for confirmado o primeiro caso no País.

De ontem para hoje, dez novas notificações ocorreram no Brasil, somando 43 desde o dia 18 de janeiro. Apesar do número de casos suspeitos ser o mesmo, isso não quer dizer que são os mesmos, frisou o Ministério.

Também nas últimas 24 horas, quatro casos supeitos foram encontrados no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Um caso foi excluído no Rio de Janeiro, quatro foram descartados em Santa Catarina, São Paulo e no Paraná porque os exames foram confirmados para outro vírus.

Descarte e exclusão

Um caso é descartado quando não são encontrados os sintomas e condições para suspeita (viajou para a China, teve contato com caso suspeito, ou teve contato com caso confirmado) ou quando é confirmada alguma outra doença. Um caso é excluído quando nem chega a ser suspeito, mas uma notificação é enviada ao Ministério.