RS tem mais de mil novos casos de Covid-19

Ainda que com alguma redução, o Rio Grande do Sul registrou pelo terceiro dia seguido mais de mil novos casos de Covid-19, de acordo com o balanço da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A pasta, entretanto, informou que um problema técnico impediu a divulgação dos dados de pessoas internadas e novos óbitos nesta quinta-feira. Mais de 500 pessoas já morreram pela doença causada pelo novo coronavírus no Estado. A cifra foi alcançada ontem, quando a pandemia completou 90 dias em solo gaúcho.

Com os novos casos desta quinta, o RS passou das 23 mil pessoas contaminadas com o coronavírus. Desses, 18.448 já são considerados curados, o equivalente a 80% do contingente. A doença já se alastrou a 384 dos 497 municípios do Estado.

Conforme a SES, o problema que evitou a contabilização dos novos óbitos ocorreu na exportação do banco de dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), onde os casos graves e óbitos são notificados. A expectativa é de que o conserto seja efetuado até esta sexta, quando a SES deve divulgar os números somados de hoje e amanhã.