RS tem o menor número de internações por Covid-19 em UTIs desde novembro

publicidade

Com 2.080 pacientes em estado grave, a ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) registrava, nesta terça-feira, 61,4% de lotação no Rio Grande do Sul. Até o começo da noite, 653 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus estavam internadas em UTIs. Esse é o menor número desde 15 de novembro do ano passado, quando havia 650 hospitalizações por conta da doença. Outros 120 pacientes tinham diagnóstico suspeito de Covid-19.

Em Porto Alegre, a ocupação de leitos de UTI apresentava estabilidade em relação à véspera, com 667 hospitalizações - equivalente a 75,20% de lotação. Do total, 161 testaram positivo para o coronavírus e outros 15 tinham diagnóstico suspeito do vírus.

Dos 18 hospitais monitorados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), apenas o Ernesto Dornelles operava acima da capacidade, com 140% de lotação. Outras instituições tinham ocupação superior a 80%: Nossa Senhora da Conceição, Moinhos de Vento, São Lucas, Mãe de Deus e Pronto Socorro.

Veja Também