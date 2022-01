RS tem terceiro dia com maior número de novas infecções por Covid-19

publicidade

Novo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira registrou 13.104 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. É o terceiro dia com maior número de infecções diárias desde o início da pandemia, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O montante fica um pouco atrás do registrado na última sexta-feira (14.345 novos casos). O maior número segue sendo o reportado em 23 de julho de 2021 (64.056), quando foram divulgados dados represados da doença no Estado.

A partir das estatísticas de hoje, o RS acumula 1.594.960 testes positivos de Covid-19. Do total de casos, 92% (1.473.691) estão recuperados e outros 5% (84.628) permanecem em acompanhamento.

A taxa de leitos hoje é de 53,5%. Dos 3.190 disponíveis, 1.708 têm pacientes. O boletim epidemiológico da SES ainda reporta informa mais 12 óbitos por Covid-19, o que eleva o total de mortes por coronavírus no Estado para 36.513.

De acordo com o governo estadual, em sua atualização mais recente, 95,7% da população adulta já tomou a primeira dose contra o coronavírus e 87% já completou o esquema vacinal. O RS está prestes a iniciar uma nova etapa de imunização, com a vacinação para as crianças de cinco a 11 anos ocorrendo a partir desta quarta-feira.

Datas dos maiores números de casos diários confirmados pela SES:

23/07/21 - 64.056 (publicação de dados represados)

14/01/22 - 14.345

17/01/22 - 13.104

13/01/22 - 12.232

09/03/21 - 12.200

27/03/21 - 12.153

12/01/22 - 10.594