RS terá calor atípico para junho a partir desta sexta-feira

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas com nuvens esparsas na maior parte do Estado. No Oeste e no Sul, especialmente em áreas perto da fronteira com o Uruguai, pancadas isoladas de chuva ocorrem à medida que uma frente quente vai se formar sobre o território uruguaio.

O dia começa um pouco frio a ameno e com a probabilidade de bancos isolados de nevoeiro e neblina, mas com o ingresso de massa de ar quente e sob a presença do sol a temperatura se eleva acentuadamente de manhã e a tarde terá temperatura alta para esta época do ano.

As mínimas rondam os 5ºC em São José dos Ausentes e os 10ºC em Santa Cruz. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Uruguaiana e Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9ºC e 28ºC.

Frente quente trará temporais e forte calor. Ar muito quente vai invadir o RS entre esta sexta-feira e o sábado. Os gaúchos vão experimentar marcas atipicamente altas para junho no final da semana, antes de um episódio de instabilidade.

Ar muito quente gradualmente toma conta do Estado e eleva acentuadamente a temperatura. As máximas desta sexta-feira já podem alcançar 27ºC na Grande Porto Alegre e até 29ºC a 30ºC no Noroeste gaúcho. No sábado, uma corrente de jato de baixos níveis, corredor de vento a cerca de 1.500 metros de altitude que se origina na Bolívia, reforçará o aporte de ar quente e a temperatura subirá ainda mais. As máximas devem ficar entre 29ºC e 32ºC no Noroeste e na Grande Porto Alegre, além dos vales.

Mesmo na Serra fará calor com máximas de até 27ºC a 28ºC em alguns pontos. Para se ter ideia, máximas ao redor de 30ºC em junho significam mais de 10ºC acima da média máxima do mês. Como ter, por exemplo, mais de 40ºC no verão em termos de anomalia.

Ainda no sábado, a frente sobre o Uruguai começa a se deslocar de Sul para Norte, agora como uma frente fria, já que passará a ser impulsionada por ar frio de Sul, trazendo instabilidade para o Oeste, o Centro e o Sul no decorrer do dia com chuva localmente forte e risco de temporais no Oeste e no Sul gaúcho.