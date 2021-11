RS terá dia chuvoso e com marcas amenas nesta quarta-feira

publicidade

A frente fria que chegou ao Rio Grande do Sul segue atuando durante esta quarta-feira. O dia terá muitas nuvens e chove em todas as regiões. No Oeste e no Sul, a instabilidade se concentra entre a madrugada e de manhã, já que a partir da tarde o tempo começa a melhorar e o sol aparece com nuvens pelo ingresso de massa de ar seco e frio.

Nas demais regiões, inclusive em Porto Alegre, a chuva ocorre a qualquer hora do dia. Devido ao quadro de instabilidade, pouco vai variar a temperatura e as mínimas ocorrem à noite. O vento pode soprar com rajadas com o ingresso de ar mais frio.

As mínimas rondam os 11ºC no Chuí e os 12ºC em Caxias do Sul. As máximas, por sua vez, podem chegar a 24ºC em Torres e 25ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC.

Não é nenhuma novidade nesta primavera. Ar frio tardio trazendo mínimas abaixo do que é normal para a época do ano. Ocorreu em outubro e se repete agora em novembro, sob a influência do fenômeno climático La Niña, no Oceano Pacífico Equatorial, que favorece incursões tardias de ar frio no Centro e no Sul da América do Sul.

A nova massa se trata de uma incursão frio forte para novembro e que irá ter efeitos maiores no Sul e no Leste gaúcho, apesar de que as mínimas cairão bastante até no Noroeste, especialmente na sexta e no sábado. Esta massa de ar frio foi a que trouxe uma tempestade de neve em plena metade de novembro em áreas de maior altitude da região patagônica. As noites mais frias vão se dar em dois momentos.

No Sul e na Campanha, as madrugadas mais frias serão as de quarta e de sexta-feira. Marcas abaixo de 10ºC são esperadas em várias cidades com 5ºC a 7ºC em alguns pontos. Com o vento calmo e o perfil muito seco da atmosfera, não se pode descartar geada fraca e isolada em pontos do Uruguai e região da fronteira.