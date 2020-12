RS terá dia quente de sol, mas ar frio avança no fim de semana

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas com nuvens esparsas. Áreas de instabilidade que avançam do Paraguai para o Paraná e Santa Catarina podem trazer chuva isolada para pontos do Norte e do Noroeste, perto da divisa com o território catarinense. No Oeste, igualmente, não se afasta instabilidade localizada da tarde para a noite.

Ar mais quente traz calor no Noroeste e no Norte gaúcho. No Sul, o dia começa um pouco frio para o mês de dezembro. No geral, a sexta-feira transcorrerá com temperatura predominantemente agradável na maioria das cidades.

As mínimas rondam os 13ºC em São José dos Ausentes e os 14ºC em Bagé. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30°C em Cruz Alta e 32ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 17ºC e 27º.

Uma grande nevada atingiu a cidade argentina de Ushuaia, na província de Terra do Fogo, na madrugada de ontem. A localidade do Extremo Sul do continente amanheceu com temperatura de 0,2ºC abaixo de zero às sete da manhã e com a paisagem branca. A nevada ocorreu no terceiro dia do chamado verão climático (trimestre de dezembro a fevereiro) e a menos de 20 dias do começo do verão astronômico. Uma incursão de ar gelado na parte meridional da América do Sul trouxe a nevada de dezembro.

A massa de ar mais frio ingressa no território gaúcho entre esta sexta à noite e o sábado, e será responsável por temperatura abaixo da média nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Ninguém deve esperar frio de inverno, já que o efeito destas incursões de ar frio tardias nesta época do ano é muito mais deixar os dias mais agradáveis e sem calorão do que propriamente provocar frio em nossas latitudes.