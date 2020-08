RS terá domingo com amanhecer gelado e chance de mínimas negativas

publicidade

O Rio Grande do Sul segue sob influência de uma massa de ar seco hoje, o que garantirá mais um dia de tempo ensolarado com amplos período de céu claro. Nevoeiro e cobertura de nuvens baixas ao amanhecer, sobretudo em pontos do Sul e do Leste do Estado, mas que logo se dissipa. Será mais um amanhecer gelado com geada ampla.

Mínimas ainda baixíssimas que podem ficar entre -5ºC e -7ºC em baixadas dos Aparados. Pode fazer até 3ºC na Grande Porto Alegre. Tarde agradabilíssima com mais de 20ºC.