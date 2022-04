RS terá domingo de sol e com temperaturas agradáveis

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul neste domingo. Haverá períodos de céu claro em diversas localidades, entretanto nuvens devem surgir no decorrer do dia em diferentes pontos do Estado. O amanhecer deste domingo será um pouco frio e devem ser esperados bancos isolados de nevoeiro ou neblina.

À medida que cessa a influência do ar frio e ar mais quente ingressa pelo Oeste, a temperatura se eleva rapidamente e a tarde será com marcas bastante agradáveis e excelentes para atividades ao ar livre neste domingo.