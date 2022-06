RS terá mais um dia nublado e úmido nesta terça-feira

publicidade

Muitas nuvens permanecem sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com predomínio de céu nublado ou encoberto na maior parte do dia. Apesar de muita nebulosidade, aberturas de sol vão ocorrer em pontos de diferentes áreas do Estado.

Ainda pode ter chuva e garoa em parte do dia na Metade Norte, incluindo a região de Porto Alegre. Será outro dia úmido e com pequena variação de temperatura, o que traz neblina e nevoeiro em diversos pontos do território gaúcho, segundo a MetSul. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14ºC e 19ºC.

Veja Também

Mínimas e máximas no RS

Bagé 11°C / 17°C

Santa Cruz 14°C / 18°C

Vacaria 11°C / 15ºC

Torres 15°C / 18°C

Erechim 14°C / 20°C