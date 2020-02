RS terá sol, chuva e sensação de abafamento neste sábado

publicidade

O sábado será marcado pela presença de nebulosidade no Rio Grande do Sul. Entretanto, o sol deve aparecer trazendo chuva na maioria das regiões do Estado. A previsão é de um dia quente, com sensação de abafamento, com mínimas elevadas e calor durante o período da tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 24ºC e a máxima pode chegar a 32ºC neste sábado.

Segundo a MetSul Meteorologia, áreas de instabilidades associadas ao ar quente e úmido tendem a trazer chuva irregular para o Estado. Ela deve atuar principalmente na região da Metade Oeste. Em Porto Alegre e região metropolitana, o sol aparece com nuvens neste sábado. Não está descartada a ocorrência de instabilidade no decorrer do dia.

Mínimas e máximas

Torres 22ºC / 31ºC

Caxias do Sul 21ºC / 25ºC

São Miguel das Missões 22ºC / 30ºC

Erechim 21ºC / 26ºC

Santa Maria 22ºC / 29ºC

Uruguaiana 23ºC / 32ºC

Livramento 22ºC / 31ºC

Bagé 22ºC / 31ºC

Pelotas 22ºC / 30ºC

Chuí 22ºC / 29ºC