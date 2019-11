RS terá sol e amanhecer frio nesta quinta-feira

publicidade

O sol retorna ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e traz consigo uma temperatura mais amena ao amanhecer. A presença de uma massa de ar frio, seco e de alta pressão trará mínimas abaixo dos 10ºC em algumas regiões do Estado.

A quinta-feira será de tempo ensolarado e amplos períodos de céu claro na Grande Porto Alegre e no Interior gaúcho. Há chance de temperaturas baixas, neblina ou nevoeiro em pontos isolados ao amanhecer. A cidade de Ausente deve ter temperatura mínima de 6C nas primeiras horas do dia. No decorrer da quinta-feira, os termômetros podem alcançar até 22ºC. Já a temperatura mais elevada deve ser registrada na cidade de Santa Rosa com 30ºC. Em Porto Alegre os termômetros devem marcar mínima de 12ºC e máxima de 27ºC nesta quinta-feira.

Conforme a MetSul Meteorologia, o sol deve permanecer pelos próximos dias. A temperatura deve aumentar gradualmente durante a semana, chegando a alcançar 34ºC no sábado.

Mínimas e máximas

Torres 15ºC / 24ºC

Caxias do Sul 10ºC / 25ºC

Porto Alegre 12ºC / 27ºC

Vacaria 7ºC / 23ºC

Erechim 12ºC / 26ºC

Santa Maria 12ºC / 27ºC

Uruguaiana 13ºC / 29ºC

Pelotas 11ºC / 27ºC

Chuí 11ºC / 26ºC