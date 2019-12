RS terá sol e calor nesta terça-feira

publicidade

O sol aparece entre nuvens ao longo desta terça-feira no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, ainda há a possibilidade de chuva isolada na segunda metade do dia em alguns pontos do Noroeste e Norte do Estado.

Os termômetros devem oscilar nesta terça-feira registrando frio pela manhã e calor intenso de tarde. Algumas regiões devem ter marcas abaixo do normal para o mês de dezembro. É o caso da cidade de Ausentes que deve registrar temperatura mínima de 6ºC nas primeiras horas do dia e 24ºC durante a tarde. Já as máximas mais altas devem ocorrer em São Miguel das Missões e Cruz Alta com 31ºC. Na Capital a temperatura mínima deve ser de 14ºC e a máxima de 28ºC.

Ainda conforme a MetSul, o contraste térmico entre o ar mais frio na Costa e mais quente no Continente, o vento tende a ficar mais intenso, sobretudo da tarde para a noite.

Mínimas e máximas

Torres 15ºC / 25ºC

Capão da Canoa 16ºC / 25ºC

Vacaria 8ºC / 26ºC

Erechim 13ºC / 29ºC

Santa Maria 14ºC / 30ºC

Uruguaiana 14ºC / 30ºC

Bagé 11ºC / 28ºC

Chuí 12ºC / 26ºC