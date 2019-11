RS terá sol e chuva neste sábado

publicidade

O Rio Grande do Sul irá registrar tempo instável ao longo deste sábado. Até haverá um período de sol, mas a nebulosidade aumenta conforme o dia avança. Com o surgimento de mais nuvens, o risco de chuva, especialmente na segunda metade, é grande.

De acordo com a MetSul Meteorologia, as precipitações devem ocorrer do Centro para o Norte do Estado, de forma irregular. A temperatura, por outro lado, não deve sofrer grandes alterações, com as máximas mais altas sendo registradas nas regiões Oeste e Noroeste.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas também deve haver chuva isolada. A mínima na Capital deve ser de 18°C, e a máxima chega aos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Pelotas 17°C / 27°C

Santa Rosa 18°C / 30°C

Uruguaiana 20°C / 30°C

Caxias do Sul 16°C / 24°C

Capão da Canoa 19°C / 24°C

Bagé 16°C / 28°C