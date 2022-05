RS terá sol e frio nesta quinta-feira

publicidade

O sol predomina ao longo desta quinta-feira no Rio Grande do Sul, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões à medida que ar mais seco e frio de alta pressão cobre o Estado.

Haverá formação de neblina e nevoeiro em alguns pontos ao amanhecer, diz a MetSul. No decorrer do dia, nuvens passam pelo Leste gaúcho e podem trazer precipitação isolada e passageira, especialmente em pontos próximos da costa.

O dia começa frio, com mínimas abaixo de 10ºC em várias cidades, mas a tarde será bastante amena e agradável. A temperatura declina rapidamente ao entardecer e volta a fazer frio à noite. Em Porto Alegre, a quinta será de sol e nuvens, com mínima de 12ºC e máxima de 19ºC.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 11°C / 20°C

Bagé 6°C / 19°C

Erechim 11°C / 19°C

Caxias do Sul 9°C / 17°C

Torres 14ºC / 21°C