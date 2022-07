RS terá sol entre nuvens e temperatura agradável neste sábado

publicidade

O sol aparece em todas as regiões do Rio Grande do Sul neste primeiro sábado de julho. Contudo, se espera a passagem de nuvens pelo território gaúcho, em especial da tarde para a noite.

No Sul do Estado, onde não se descarta chance de chuva isolada, as nuvens se fazem presentes desde cedo. O amanhecer será menos frio que o desta quinta, porque o vento dificulta queda maior da temperatura na madrugada, enquanto a tarde tende a ser agradável para os padrões do mês. Em Porto Alegre, a mínima é de 13ºC, e a máxima chega aos 23ºC.

Segundo informações da MetSul Meteorologia, o RS não deve ter inverno rigoroso até o próximo dia 10. Uma grande massa de ar seco e mais quente sobre o Brasil vai se intensificar e se expandir nesta primeira metade de julho e seus efeitos passarão a ser sentidos também mais ao Sul do país.

Por isso, alguns dias da próxima semana serão quentes. Vai esquentar tanto em alguns dias na semana que vem que é possível que algumas cidades do Rio Grande do Sul tenham máximas perto ou na casa dos 30ºC, principalmente no Noroeste, conforme a Metsul.

Veja as mínimas e máximas no RS neste sábado

Torres 13 ºC / 24 ºC

Caxias do Sul 11 ºC / 22 ºC

Vacaria 7 ºC / 21 ºC

Erechim 13 ºC / 23 ºC

Santa Maria 15 ºC / 22 ºC

Bagé 11 ºC / 17 ºC

Pelotas 12 ºC / 18 ºC

