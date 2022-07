RS terá sol entre nuvens e temperatura amena nesta quarta-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul terá uma quarta-feira de sol entre nuvens na maior parte do território gaúcho. Em diversos pontos do Estado, inclusive, devem acontecer amplos períodos de nebulosidade. Existe a possibilidade de pancadas de chuva isoladas em localidades do Oeste e do Sul.

Conforme a MetSul, ao amanhecer, as temperaturas estarão amenas e pouco frias. No transcorrer das horas, as marcas vão se elevando, resultando em uma tarde agradável para os padrões desta época do ano.

As máximas mais elevadas aparecem no noroeste gaúcho. Em Santa Rosa, a máxima será de 28°C. Em Porto Alegre, a mínima é de 11°C, e a máxima chega aos 24ºC.

Mínimas e máximas no RS nesta quarta

Torres 13 ºC / 22 ºC

Caxias do Sul 9 ºC / 22 ºC

São Miguel 15 ºC / 26 ºC

Santa Rosa 15 ºC / 28 ºC

Vacaria 9 ºC / 21 ºC

Uruguaiana 12 ºC / 24 ºC

Pelotas 5 ºC / 21 ºC