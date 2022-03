RS terá sol entre nuvens neste sábado

publicidade

O sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul neste sábado. Há chance de chuva na região Sul, principalmente em Bagé, Pelotas, Rio Grande e Chuí.

Porto Alegre terá um dia agradável no seu 250º aniversário. A mínima se dá na Lomba do Pinheiro, com 14ºC. Para quem sai cedo para caminhar no Parcão ou no Marinha, a temperaturá estará entre 16ºC e 17ºC. No fim da manhã, no Mercado Público, os termômetros devem marcar 23ºC.

A tarde terá máxima na Zona Norte, com 25ºC. No fim da tarde ou à noite, o céu ficará claro. Na Redenção, fará entre 19ºC e 21ºC. Na orla do Guaíba terá vento fraco a moderado, com 20 km/h a 40 km/h.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 16°C / 22ºC

Bagé 14°C / 23°C

Erechim 12°C / 22°C

Pelotas 16°C / 25°C

Rio Grande 16°C / 24°C

Vacaria 8°C / 20°C