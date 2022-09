RS terá sol entre nuvens no feriado de 20 de Setembro

publicidade

O feriado de 20 de Setembro nesta terça-feira será de muitas nuvens no Rio Grande do Sul. A primeira metade do dia será com céu nublado a encoberto na maior parte das cidades, embora o sol apareça entre as nuvens em vários municípios.

Pode chover e garoar no começo do dia em pontos do Leste gaúcho, mas na maior parte dos municípios, os desfiles da manhã ocorrem só com nuvens e sem precipitação. Conforme a MetSul, o tempo não firma em definitivo no RS até quinta-feira.

Aberturas de sol ocorrem entre nuvens durante a tarde, apesar de abundante nebulosidade ainda em parte do Estado, com chance de garoa isolada na Metade Sul. O dia começa pouco frio e terá uma tarde agradável. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14ºC e 22ºC.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes 8°C / 19°C

Passo Fundo 11°C / 22ºC

Bagé 11ºC / 20°C

Vacaria 10°C / 21°C

Torres 14°C / 22°C

Rio Grande 13°C / 19°C