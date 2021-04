RS terá sol nesta quarta-feira, com ciclone trazendo chuva passageira no leste

publicidade

A quarta-feira tem a presença do sol em todo o Rio Grande do Sul, mas com a presença de nuvens em algumas regiões. A tempestade subtropical Potira e um sistema de alta pressão ao Sul geram um fluxo de umidade do mar para o continente.

Por isso, nuvens se deslocam do oceano para a Metade Leste gaúcha e trazem chuva bastante localizada e passageira em pontos do Leste gaúcho no decorrer do dia, apesar da presença do sol. O feriado começa com temperatura amena e até fria em algumas regiões, mas o dia vai ser agradável. O vento sopra fraco a moderado, mas com rajadas em algumas cidades.

As mínimas rondam os 9ºC em São José dos Ausentes e os 13ºC em Santana do Livramento. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Uruguaiana e Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros se alternam entre 17ºC e 26ºC.

A circulação do ciclone deve trazer leve umidade do mar para o continente entre Santa Catarina e São Paulo. Os ventos úmidos vindos do mar, ao encontrar o relevo da Serra, devem gerar chuva de natureza orográfica que pode ser localmente forte a intensa com altos volumes. O risco maior de chuva forte associada ao relevo ocorre nos litorais do Paraná e de São Paulo. O vento também se intensifica no Leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Leste do Sul do Brasil.

Aqui no Rio Grande do Sul, os efeitos deste ciclone são mínimos e se limitam a deixar o tempo um pouco mais ventoso e à chuva de caráter isolada no Leste.