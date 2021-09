RS terá tempo instável e risco de temporais isolados neste domingo

publicidade

O domingo será de sol, nuvens e instabilidade no Rio Grande do Sul. Com ingresso de ar quente, nuvens baixas e nevoeiro devem se formar em pontos do Centro, do Sul e do Leste gaúcho entre o período da madrugada e da manhã. Também haverá nervoeiro coteiro no Sul gaúcho na segunda metade do dia.

A nebulosidade deve aumentar na passagem da tarde para a noite. De acordo com a MetSul Meteorologia, a região Norte do Estado já deve registrar chuva com risco de temporais isolados de granizo no fim do dia. Regiões do Oeste e Sul devem ter instabilidade, algumas intensas com vento e granizo de variado tamanho.

Em Porto Alegre, o calor deve alcançar os 27 ºC à tarde. Já a mínima deverá ser de 12 ºC. No início da semana, a temperatura deve cair para máxima de 21 ºC.