RS totaliza 38.714 mortes pela Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul confirmou mais seis mortes atribuídas à Covid e 1.172 novos casos da doença, neste domingo. Os números de início da semana diminuem significativamente em comparação com os demais em função da dificuldade de registro das confirmações durante o fim de semana.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 38.714 pessoas morreram em razão do coronavírus, desde o início da pandemia, e 2.216.561 testaram positivo para a enfermidade. Dessas, 97% se recuperaram e 1% – o equivalente a 21,2 mil pessoas – segue em acompanhamento médico.

Na rede hospitalar, a taxa de ocupação das UTIs é de 60,1%, no início da tarde deste domingo, mantendo-se estável em relação a ontem. Dos 1.774 internados em estado grave, para um total de 2.950 leitos de alta complexidade, 277 tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19. Outros 62 seguem esperando exames.

Em Porto Alegre, as UTIs atendem com taxa de ocupação de 83,3%, registrando leve alta em relação a sábado. Com 744 leitos, a rede de saúde da capital atende 608 pessoas em estado grave, 79 delas em razão da Covid e nove com suspeita da doença.

Ainda de acordo com o boletim diário da SES, a mortalidade do corovírus em cidades gaúchas chegou hoje a 340,3 a cada 100 mil habitantes. Já a letalidade permanece em 1,7%.

Veja Também