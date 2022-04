RS totaliza 39.160 mortes pela Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou, neste domingo, mais mortes em decorrência da Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Com os 670 novos casos apontados pela SES, o Estado chegou a 2.297.261 contaminações pelo coronavírus nas cidades gaúchas desde março de 2020. Ao todo, 39.160 pessoas perderam a vida por conta da doença no RS. A mortalidade do vírus no Estado é de 344,2 para cada 100 mil habitantes e a letalidade segue em 1,7%.

A taxa de ocupação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) gaúchas é de 65,6%, com 1.706 pacientes para 2.602 leitos disponíveis. Até a tarde deste domingo, 97 enfermos estavam internados com infecção confirmada de Covid-19 e 47 casos suspeitos da doença. Na última quinta-feira, o número de 93 pacientes foi o menor no Estado desde 6 de maio de 2020. De todas as pessoas que se contaminaram, 98% se recuperaram e menos de 1% (equivalente a pouco mais de 9 mil pessoas) permanecem em acompanhamento médico, conforme dados da SES.

Em Porto Alegre, a taxa de ocupação em UTIs, segundo o painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi de 81,9%, com 580 pacientes para 720 leitos operacionais. Os casos confirmados de pessoas internadas com Covid-19 somam 44 neste domingo e situações suspeitas de contaminação pela doença chegaram a 12. Os hospitais Ernesto Dornelles e Restinga foram os que tiveram a maior demanda na Capital, atingindo a sua capacidade total de atendimento.

