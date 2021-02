RS usará parte do próximo lote de vacinas para aplicação da segunda dose

publicidade

O Rio Grande do Sul vai reservar parte da próxima remessa de vacinas contra a Covid-19 para a aplicação da segunda dose nos pacientes que já receberam o imunizante. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a carga que deve chegar na próxima terça-feira faz parte de um lote com mais de 4,8 milhões de imunizantes a ser distribuído pelo Ministério da Saúde.

A ideia do Palácio Piratini é repassar todo o carregamento aos municípios, priorizando a continuidade da distribuição aos idosos. Entretanto, caberá a cada cidade manter em estoque uma fração de doses para que os primeiros beneficiados recebam a última dose da vacina. A quantidade de ampolas que será aplicada em cada grupo ainda não foi definida pelas autoridades.

Até agora, o Rio Grande do Sul recebeu 704,4 mil doses de vacinas. Do total, 588,4 mil são da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac Biontech, e 116 mil da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na fórmula de Oxford/AstraZeneca. O contingente foi dividido em quatro remessas, enviadas entre os dias 18 de janeiro e 7 de fevereiro.

Cerca de 701,6 mil vacinas foram distribuídas aos municípios, sendo que 360,4 mil pessoas receberam a primeira dose e 8,9 mil completaram o programa com a segunda aplicação. O restante segue à disposição das prefeituras para a imunização de profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19, idosos institucionalizados ou com mais de 83 anos e quilombolas.

Porto Alegre pode zerar estoque de doses

No momento, a principal preocupação é o fim da disponibilidade de vacinas nos grandes centros urbanos gaúchos – a exemplo do que já aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso; Salvador, na Bahia; e no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, há garantia de estoque apenas para os idosos com mais de 83 anos, acamados ou internados em instituições de longa permanência.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital, a distribuição continua até amanhã ou até o fim do lote destinado à cidade. A definição do calendário para as outras faixas etárias depende do recebimento da remessa prometida para a próxima semana, que poderá ampliar o leque de beneficiados. Não há informações, porém, sobre qual o impacto da reserva de segunda dose no cronograma do maior município gaúcho.

Porto Alegre teve acesso a 128 mil vacinas e aplicou a primeira dose do imunizante em 92,9 mil pessoas. De acordo com o mais recente balanço da SMS, 76,1% do grupo alvo da primeira fase do plano já foi contemplado.

