Rupert Murdoch e a modelo Jerry Hall finalizam divórcio

publicidade

O magnata da mídia Rupert Murdoch e a modelo e atriz Jerry Hall finalizaram seu divórcio depois de seis anos de casamento, informou o advogado de Hall, nesta quinta-feira, dia 11.

Trata-se do quarto divórcio de Murdoch, de 91 anos, que se casou com Hall, de 66, em março de 2016, em Londres.

"Jerry e Rupert Murdoch finalizaram seu divórcio", disse à AFP a advogada Judy Poller. "Seguem sendo bons amigos e desejam um ao outro o melhor para o futuro", acrescentou.

O australiano Murdoch, proprietário de muitos dos mais populares veículos de comunicação do mundo, tem uma fortuna de mais de US$ 17 bilhões, segundo a Forbes.

O casal havia assinado um acordo pré-nupcial e, de acordo com The New York Times, é pouco provável que a separação altere a estrutura de propriedade das empresas em que ele tem participação, que incluem as controladoras da Fox News e do The Wall Street Journal.

Seu poderoso império midiático global também inclui o New York Post e os britânicos The Times e The Sun.

A primeira esposa de Murdoch foi Patrícia Booker, uma comissária de bordo australiana, de quem se divorciou no fim da década de 1960.

O bilionário e sua segunda esposa, a jornalista Anna, ficaram juntos por mais de 30 anos, até se divorciarem em 1999.

Já o terceiro casamento de Murdoch, com Wendi Deng, terminou em 2013 em meio a relatos da imprensa de que ela teria uma relação com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que negou a história.

Hall, nascida no Texas, foi casada durante muito tempo com o músico Mick Jagger, dos Rolling Stones, com quem tem quatro filhos.