Sábado começa com frio no RS, mas terá temperatura agradável à tarde

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul neste sábado, mas são esperadas nuvens em todas as regiões no decorrer do dia. O sábado começa frio, mais intenso nas regiões serranas, e ainda pode gear em algumas cidades, contudo, as marcas nos termômetros se elevam rapidamente durante a manhã. A tarde será agradável. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 8ºC e 19ºC.

O tempo começa a mudar da tarde para a noite e pode chover em pontos isolados na segunda metade do dia no Oeste, Norte, Noroeste e no Centro gaúcho. A MetSul alerta que uma área de baixa pressão vai mudar o tempo no Estado e trará chuva com risco de temporais localizados no começo da semana.

A instabilidade será generalizada no território gaúcho, e algumas regiões terão elevados volumes de chuva. O tempo instável vai se generalizar ao longo do domingo, com chance de chuva na maioria das regiões entre a madrugada e durante a manhã, mas de forma irregular. Nuvens mais carregadas devem se formar da tarde para a noite de domingo.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 6°C / 20°C

Passo Fundo 7°C / 20°C

Capão da Canoa 10°C / 20°C

Santa Cruz 7°C / 21°C

Caxias do Sul 4°C / 18°C