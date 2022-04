Sábado ensolarado atrai pais e filhos para vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

O sábado de sol e tempo firme atraiu pais e filhos às unidades de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre. Os três locais disponíveis para imunização - Centro de Saúde IAPI, Unidade de Saúde Guarujá e Shopping João Pessoa - registravam movimento moderado desde o começo da manhã. No Centro de Saúde IAPI, a procura por vacinação para crianças de 5 a 11 anos era maior do que para adultos.

A servidora pública federal Maria Emília Corrêa da Costa, 50, levou a filha Joana, 6, para tomar a segunda dose da Pfizer. "Decidi trazer minha filha porque desde o momento que ela nasceu tomou todas as vacinas que foram oferecidas pelo estado, todas elas com a finalidade de evitar que ela contraia algum tipo de doença. E da mesma forma a Covid-19. É importante que ela fique imunizada", afirma.

Maria Emília afirma que a imunização é fundamental no momento de retomada das aulas e de maior contato com outras crianças. "É uma vacina como as demais que ela tomou desde que ela nasceu. Todos nós estamos aqui graças às vacinas", completa. A técnica de enfermagem, Maria Rosa Borba, 45, aproveitou o sábado de tempo bom para levar os netos Davi Lucca, 7, e Alice, 11, para tomar a vacina.

Ela disse que os netos passaram 'incólumes' durante a pandemia e 'não tiveram nenhum resfriado'. "Sempre fui a favor (da vacina), porque trabalho na área e é muito importante eles estarem imunes à doença. Como tive Covid-19 sei o quanto é complicado", alerta. "Fiquei em casa, não tive internação, mas é muito complicado. Tive muito cansaço, dor de cabeça, falta de apetite, perdi olfato. E gera uma tristeza de ficar isolada", observa.

Os cuidados adotados durante a pandemia são mantidos até hoje pelas crianças, como o uso de máscara de proteção. "Os dois não querem sair sem máscara de jeito nenhum, principalmente a Alice. Mas é uma iniciativa deles de não querer tirar, porque nunca fui severa com eles, a gente sempre tomou cuidado desde o início, mas nunca fui muito de exigir", explica.

Gerente de unidade de Saúde, Clarissa Carafini Thiele explica que uma equipe foi montada com colaboradores da Santa Casa que atuam na atenção primária. Responsável pelas unidades Domenico Feoli, Passo das Pedras II e Beco dos Coqueiros, ela ressalta a procura por vacinação para crianças. "Isso significa que a gente está conseguindo abranger a área e vamos conseguir completar as duas doses. Está vindo bastante gente em busca da segunda dose para as crianças, o que nos alivia bastante. Os pais estão trazendo as crianças e estão entendendo que é importante fazer a vacina", frisa.

A enfermeira Daniele Cardoso Pires explica que o movimento na unidade aumento a partir das 10h. Apesar da procura por vacinação, o atendimento era rápido e não havia filas de espera. "Pegamos bastante crianças para fazer a primeira dose, que completaram cinco anos. Pela manhã foi bem produtiva", garante. Pelo menos 70 crianças tinham sido atendidas até o meio-dia. "O moviemnto depende muito do tempo. Como está um dia bonito, acredito que vai ter maior número de vacinados", afirma.

No sábado, a primeira dose de Coronavac e de Pfizer ficou disponível para crianças de 5 a 11 anos no Centro de Saúde IAPI e na unidade de saúde Guarujá. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer foi oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente, nos mesmos locais. A aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses para adultos ocorreu Shopping João Pessoa e no Centro de Saúde IAPI.