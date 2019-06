Sábado será abafado no RS

publicidade

O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões neste sábado, com períodos de nebulosidade. Apesar disso, dia deverá permanecer quente e abafado no Estado. Não está descartado a possibilidade chuva passageira na metade Norte. No Sul e no Oeste, índice maior de nebulosidade e pancadas intercaladas em várias localidades.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o ar quente que toma conta do Estado mantém as temperaturas próximas aos 30°C em cidades do Centro, Vales e Noroeste. A umidade também marcará presença, apesar do calor. Nevoeiro e neblina podem aparecer no começo do dia em diferentes pontos com alta umidade relativa do ar.

Em Porto Alegre, sol entre nuvens na maior parte do dia. Mínima na Capital será de 17°C, enquanto máxima deve chegar aos 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 19°C / 27°C

Vacaria 15°C / 25°C

Erechim 18°C / 27°C

Santa Cruz do Sul 18°C / 29°C

Santiago 18°C / 26°C

Pelotas 18° C / 24°C