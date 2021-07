Sábado será de sol após amanhecer frio no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul deve ter uma sequência de dias de tempo firme e ensolarado. Neste sábado, não será diferente. As temperaturas serão amenas e haverá amplo predomínio de céu claro.

De acordo com a MetSul Meteorologia, no entanto, o tempo aberto favorece o amanhecer geleado. Há chance de geada em algumas regiões, com neblina localizada. Conforme o sol aparece, as temperaturas sobem.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital é de 8°C, e a máxima fica nos 19°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 0°C / 16°C

Torres 8°C / 19°C

Erechim 3°C / 18°C

Santa Rosa 2°C / 21°C

Passo Fundo 3°C / 18°C

Caxias do Sul 4°C / 17°C