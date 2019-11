Sábado será de sol e calor no RS

publicidade

O sábado deve ser de tempo ensolarado, com amplos períodos de céu claro, na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Este cenário é possível devido a um centro de alta pressão que atua na região Sul do Brasil. Entretanto, segundo a MetSul Meteorologia, algumas áreas podem registrar nuvens esparsas.

Com o tempo aberto e o vento calmo da madrugada, o resfriamento noturno será acentuado. Assim, o dia inicia com temperatura mais baixa do que o registro neste mês. O sábado na cidade de Ausentes, por exemplo deve ter temperatura mínima de apenas 6ºC. A temperatura típica de inverno deve vir acompanhada de neblina ao amanhecer em alguns pontos.

Já o período da tarde será de calor em todas as regiões com termômetros marcando acima dos 20ºC. As máximas mais altas serão registradas em Santa Rosa com 29ºC e Uruguaiana com 30ºC. Porto Alegre deve iniciar o dia com temperatura amena, com mínima de 14ºC e máxima de 27ºC durante a tarde.

O mesmo clima de verão deve se alongar para os próximos dias, garantindo um domingo de sol e calor para os gaúchos. Conforme a previsão da MetSul Meteorologia, a chuva só deve retornar ao Estado na próxima sexta-feira.

Mínimas e máximas

Torres 14ºC / 24ºC

Caxias do Sul 10ºC / 24ºC

São Miguel das Missões 13ºC / 28ºC

Santa Maria 12ºC / 27ºC

Uruguaiana 15ºC / 30ºC

Bagé 10ºC / 27ºC

Pelotas 11ºC / 27ºC

Chuí 12ºC / 26ºC