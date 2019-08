Sábado será de sol e muito frio no RS

publicidade

O sábado será de muito frio no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio intenso cobre o Estado e derruba as temperaturas. O sol aparece no decorrer do dia, mas não é suficiente para esquentar. A tarde será amena, mas amanhecer e noite deverão ter mínimas próximas de 0ºC em várias cidades, com algumas mínimas negativas em pontos isolados.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a geada pode aparecer em diversos pontos do Estado, e de forma mais intensa na metade Oeste. No Leste, nuvens na madrugada diminuem a intensidade da geada.

Em Porto Alegre, sol predomina ao longo do dia. Na Capital, mínima deve ser de 5ºC, e máxima não passa dos 15ºC.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes -3°C / 10°C

Caxias do Sul 2°C / 12°C

Erechim 0°C / 13°C

Passo Fundo -1°C / 13°C

Cruz Alta 0°C / 13°C

Rio Grande 4°C / 13°C