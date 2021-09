Sábado será de sol e temperaturas agradáveis no RS

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul neste sábado. A nebulosidade até aparece do Centro para Sul, especialmente pela manhã. Apesar do frio ao amanhecer, com temperaturas na casa dos 10°C, a tarde deve ser agradável no Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o tempo aberto e seco por conta da alta pressão atmosérica favorece o resfriamento noturno na metade Norte. Assim, essas cidades podem ter as mínimas mais baixas da semana.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 13°C, e a máxima fica na casa dos 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 7°C / 22°C

Capão da Canoa 13°C / 22°C

Pelotas 11°C / 20°C

Santa Maria 12°C / 22°C

Santa Rosa 7°C / 25°C

São José dos Ausentes 3°C / 19°C