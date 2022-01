Sábado será de sol e temperaturas mais amenas no RS

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul neste sábado, com nuvens esparsas no Leste e Norte do Estado. Nesses locais, há chance de chuva isolada. Já na região Oeste, o tempo firme predomina.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o ar frio na costa traz outro dia de marcas agradáveis na maioria das cidades. As máximas devem ser registradas no Noroeste mais uma vez. No Sul, as máximas são baixas para o mês de janeiro. Na Campanha e na Serra, faz frio ao amanhecer.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 17°C, e a máxima chega aos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 16°C / 29°C

Vacaria 11°C / 24°C

Erechim 14°C / 28°C

Bagé 13°C / 27°C

Rio Grande 16°C / 26°C

São José dos Ausentes 8°C / 21°C