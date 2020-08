Sábado tem movimento tranquilo nas agências da Caixa

publicidade

A tranquilidade marcou o atendimento nas 33 agências da Caixa Econômica Federal neste sábado, entre 8h e 12h, no Rio Grande do Sul. Na Capital, a situação não foi diferente. “Foram abertos dois calendários: os nascidos no mês de junho para Auxílio Emergencial e os nascidos no mês de março para Saque Emergencial do FGTS”, lembrou o Superintendente de Rede da Cauixa, Ricardo Bier Troglio. “A avaliação é de que o movimento foi muito tranquilo”, observou. “Nas triagens do atendimento percebeu-se que foram raras as pessoas fora do calendário”, constatou.

Conforme Troglio, o aumento expressivo durante a semana da utilização do pagamento das maquininhas de cartões, via QR Code, e do uso do cartão de débito virtual, contribuíram para a redução da procura pelo saque presencial. “Diversas unidades não tinham filas e atendiam quem chegava na hora”, destacou.

Em todo o país estiveram abertas 770 agências da Caixa. A partir deste sábado, 3,9 milhões de brasileiros podem sacar o benefício também nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas de outros bancos. Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie prosseguem até dezembro deste ano para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa-Auxílio Emergencial ou pelo site.

Já na próxima segunda-feira, a Caixa credita o Saque Emergencial FGTS na conta Poupança Social Digital de cerca de 5 milhões de trabalhadores nascidos no mês de agosto. Já o grupo do Bolsa Família segue o calendário normal do programa, sempre nos últimos dez dias úteis do mês.