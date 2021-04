Sábado terá predomínio de sol e de temperaturas agradáveis no RS

publicidade

O sábado no Rio Grande do Sul tem o predomínio mais uma vez do Sol, entretanto se espera a presença de nuvens esparsas em algumas regiões no decorrer do dia. Circulação de umidade oceânica persiste e traz nuvens do mar para o continente pelo quinto dia em sequência, o que vai resultar em chuva isolada e passageira na Metade Leste.

O tempo aberto na maioria das regiões na madrugada favorece resfriamento noturno e este sábado começa ameno. Em cidades de maior altitude chega a fazer frio. A tarde, por sua vez, tem temperatura agradável. É ventoso no fim da tarde e início de noite.

As mínimas rondam os 9ºC em Vacaria e os 11ºC em Livramento. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Uruguaiana e a 31ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 17ºC e 27ºC.

Quem acordou cedo para colher macela na Sexta-Feira Santa encontrou geada sobre os campos no Planalto Sul Catarinense. O fenômeno se deu na área de São Joaquim. Com efeito, a região teve um amanhecer muito frio no feriado. As mínimas caíram a 1,9ºC em Urupema, 3,1ºC em Urubici e 3,5ºC em Bom Jardim da Serra, de acordo com a Epagri.

O Rio Grande do Sul também começou a sexta-feira com frio. As mínimas da madrugada e do amanhecer chegaram na Serra e Campos de Cima da Serra a 7,3ºC em São Francisco de Paula, 7,6ºC em Vacaria, 8,3ºC em Bom Jesus. No Planalto e no Norte gaúcho, os termômetros indicaram 8,3ºC em Soledade, 8,7ºC em São José do Ouro, e 9,8ºC em Getúlio Vargas.

A temperatura segue baixa em áreas de baixada neste fim de semana, mas a tendência é de gradual elevação da temperatura. O final da próxima semana terá, inclusive, calorão no Rio Grande do Sul com máximas ao redor ou acima dos 35ºC.