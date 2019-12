Sábado terá sol e calor no RS

publicidade

O sábado deve ser de sol, calor e tempo firme em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Devido ao tempo seco, o início do dia deve registrar temperaturas baixas para dezembro. Em Ausentes, por exemplo, o sábado deve começar com 6ºC e Vacaria com 9ºC.

O contraste térmico entre o oceano e o continente pode trazer vento moderado do quadrante Leste na segunda metade do dia. A temperatura no período da noite volta a ficar amena devido a queda da baixa umidade. Em Porto Alegre, a temperatura mínima deve ser de 15ºC e a máxima de 31ºC.

Segundo a MetSul Meteorologia, o domingo deve ser de sol e nuvens com calor intenso.

Mínimas e máximas:

Torres 15ºC / 25ºC

Caxias do Sul 12ºC / 26ºC

Vacaria 9ºC / 25ºC

Ausentes 6ºC / 24ºC

Santa Maria 15ºC / 31ºC

Passo Fundo 13ºC / 28ºC

Uruguaiana 16ºC / 32ºC

Pelotas 12ºC / 28ºC

Chuí 13ºC / 27ºC