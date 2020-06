São Gabriel confirma a terceira morte por Covid-19

publicidade

A prefeitura de São Gabriel, cidade da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, confirmou, no final da noite dessa quinta-feira, a terceira morte relacionada ao novo coronavírus. O caso eleva para 270 o número de óbitos de Covid-19 no Rio Grande do Sul.

Em um vídeo postado no Facebook, o secretário municipal da Saúde de São Gabriel, Ricardo Coirolo, informou que, “para evitar especulações”, a prefeitura não vai mais identificar sexo e idade das vítimas da doença.

“Temos que ter em mente a importância de nos cuidarmos. Estamos com pacientes e mais pacientes chegando ao hospital, exames positivando e o vírus chegando inclusive ao interior da cidade. Não estamos criando factoides”, alertou Coirolo.

São Gabriel tem 92 casos confirmados de Covid-19, dos quais 27 foram considerados curados. Cinquenta e duas pessoas estão isoladas em casa e outras 10 estão hospitalizadas. Há ainda na cidade 17 casos suspeitos.