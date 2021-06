São José dos Ausentes tem registro de chuva congelada

publicidade

Aquilo que estava previsto desde domingo concretizou-se nesta segunda-feira. Um ar polar derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul. O frio se fez presente especialmente na cidade de São José dos Ausentes, onde houve registro de chuva congelada na área do Pico do Monte Negro, segundo informações da MetSul. O mesmo aconteceu em São Joaquim e em Pato Branco, municípios de Santa Catarina e Paraná, respectivamente.

TEMPO | Chuva congelada agora em São José dos Ausentes (RS). Vídeo de Alexandre Pereira na área do Pico Monte Negro. Há relatos de chuva congelada ainda na região de São Joaquim (SC) e na área de Pato Branco (PR). pic.twitter.com/48Ga8JFr5H — MetSul.com (@metsul) June 28, 2021

A segunda-feira gélida não é uma exclusividade do Brasil. Na Argentina, o frio polar foi registrado em 20 das 23 províncias do país. Os sistemas de meteorologia do território argentino já fizeram advertência para um clima gélido durante o dia.