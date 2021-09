São Paulo começa a aplicar Pfizer como segunda dose de AstraZenca nesta segunda

publicidade

A Secretaria de Saúde de São Paulo informou, neste domingo (12), que a prefeitura começará a vacinar pessoas que estão com a segunda dose do imunizante AstraZeneca-Oxford atrasada nesta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pelo secretário municipal de saúde Edson Aparecido.

A vacinação ocorrerá após a cidade de São Paulo ter recebido 165 mil doses da vacina da Pfizer no sábado (11), que serão aplicadas naqueles com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. Para este grupo são necessárias cerca de 340 mil doses, mas a expectativa é de que as unidades de vacinação estejam abastecidas na tarde de segunda-feira, com a chegada de nova remessas.

As doses recebidas começarão a ser distribuídas aos postos e unidades de vacinação no período da manhã da segunda-feira e até o período da tarde, por volta das 15h ou 16h, quando as unidades devem estar completamente abastecidas.

Cobertura vacinal

Até a sexta-feira (10), a capital aplicou 15.735.782 doses, sendo 9.964.976 primeiras doses, 5.428.874 segundas doses, 321.853 doses únicas e 20.079 doses adicionais.

A cobertura vacinal para população acima de 18 anos está em 105% para primeira dose ou dose única e 62,3% para segunda dose ou dose única. Em adolescentes de 12 a 17 anos foram aplicadas, até o momento, 595.175 primeiras doses, com cobertura vacinal de 70,5%.

Na sexta-feira (10), pelo segundo dia consecutivo, mais de 98% dos postos de vacinação na capital paulista ficaram sem o imunizante AstraZeneca para a segunda dose contra covid-19. Mais de 60% dos postos também não possuem doses da fabricante Pfizer.

Até às 13h30, 507 dos 510 postos em funcionamento na cidade registraram falta de doses da AstraZeneca, segundo a plataforma da Prefeitura de São Paulo "De Olho na Fila". Também 355, dos 510 postos no total, registram falta de doses da fabricante Pfizer.

Aguardam o reabastecimento do imunizante AstraZeneca: 187 postos na zona leste, 152 postos na zona sul, 91 na zona norte, 32 na zona oeste e 10 no centro de São Paulo. Além disso, 18 drive-thrus, 13 postos volantes, 3 mega-postos e 1 parque estão sem a vacina.

Com relação à Pfizer, são: 178 postos na zona leste, 117 postos na zona sul, 32 na zona norte, 9 na zona oeste e 1 no centro de São Paulo. Além disso, 10 drive-thrus, 7 postos volantes e 1 mega-posto estão sem a vacina. Cerca de 99,4% dos postos de vacinação na capital estão sem a AstraZeneca para segunda dose.

A situação é pior que na última quinta-feira (10), às 11h41, quando o registro apontava 98%. São 69,6% dos postos de vacinação também sem doses da Pfizer, nesta sexta-feira (10).

Novos lotes de AstraZeneca

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que aguarda a chegada de novos lotes da vacina AstraZeneca conforme divulgado recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e manterá a população informada tão logo sejam recebidos.

O governo do estado de São Paulo divulgou uma nota dizendo que o Governo Federal deixou de enviar "cerca de 1 milhão de 2ª doses de AstraZeneca para São Paulo, provocando um verdadeiro apagão de vacinas nos 645 municípios do estado."

Diante da situação, a gestão Doria disse ter encaminhado um ofício ao Ministério da Saúde solicitando cerca de 3,2 milhões de vacinas da AstraZeneca para concluir os esquemas vacinais até outubro. Segundo eles, não houve resposta.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que "ao contrário do que foi divulgado pelo governo de São Paulo, o Ministério da Saúde não deve segunda dose de vacina Covid-19 da AstraZeneca ao estado."

O órgão justificou que o estado de São Paulo utilizou como primeira dose vacinas destinadas à dose dois, o que justificaria o déficit no esquema vacinal. No entanto, o Ministério da Saúde não informou se mais doses serão encaminhadas para suprir a demanda de aplicação da segunda dose.