São Paulo registra primeiro caso de variante Delta da Covid-19

publicidade

A capital paulista identificou o primeiro caso da variante Delta da Covid-19, com origem na Índia, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela prefeitura. Um homem de 45 anos testou positivo para a variante e está em monitoramento pela Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região.

A identificação foi possível devido a uma iniciativa, em parceria com o governo do estado, em que desde abril o município encaminha parte das amostras de exames RT-PCR positivos ao Instituto Butantan para análise genômica a fim de identificar as cepas em circulação na cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está monitorando três pessoas da família do paciente - mulher, enteado e filho -, que são acompanhadas também pelas equipes de saúde da UBS local.

Segundo o município, o monitoramento das variantes na capital é realizado por meio de cálculo amostral, por semana epidemiológica, com cerca de 250 amostras semanais que seguem para análise do laboratório do Butantan, onde é realizado o sequenciamento genético.

Além disso, a SMS informou que fechou acordo de estudo de variantes (cerca de 300 amostras) com o Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e com o Instituto Adolfo Lutz, que fazem a vigilância com o objetivo de identificar quais cepas circulam pela cidade.