São Sebastião do Caí tem 48 moradores desabrigados em razão das chuvas

publicidade

O município de São Sebastião do Caí – com aproximadamente 25 mil moradores – entrou no relatório de municípios atendidos pela Defesa Civil do Estado nest terça-feira, em razão das chuvas que caem sobre o Estado. A cheia do rio Caí, que ocorre em razão do grande volume de chuvas das últimas semanas, provocou a retirada 48 pessoas que residem na região ribeirinha. Dentre os desabrigados e desalojados, estão 15 crianças. Segundo a Defesa Civil, os moradores ribeirinhos da cidade foram encaminhados ao ginásio do Centro Integrado Navegantes.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Pedro Griebler, até o meio dia da terça-feira, o manancial estava com 11,20 metros, subindo quinze centímetros por hora. "Nossa previsão é que a situação estabilize durante a noite mas ainda assim é arriscado", disse. A prefeitura está prestando toda a assistência de transporte até o centro, bem como a alimentação para as famílias atingidas.

Guaporé

Na tarde desta terça-feira, subiu para 18 o número de cidades afetadas pelos temporais ante 16 municípios registrados até o período da manhã. Além de São Sebastião do Caí, a cidade de Guaporé – com 268 danos materiais e 64 residências afetadas – também passou a receber ajuda de órgãos estaduais. A informação integra o relatório atualizado da Defesa Civil, divulgado no final da tarde desta terça.

Dom Pedrito

Segundo o órgão, Dom Pedrito segue como a cidade mais prejudicada pelas chuvas, com 4,2 mil locais afetados e 1 mil casas danificadas. Bagé também foi bastante prejudicada, com número de afetados chegando a 840 e 200 residências com danos. Canguçu tem 300 locais afetados e São Gabriel, 126.

Rio Pardo

Nesta terça-feira, a Defesa Civil realizou uma vistoria nas áreas alagadas no entorno do rio Jacuí, em Rio Pardo.

Nesta terça-feira (5), a Defesa Civil realizou uma vistoria nas áreas alagadas pelo rio Jacuí, em Rio Pardo. Também foram repassadas doações de roupas para a prefeitura atender às comunidades ribeirinhas. pic.twitter.com/SmW4OxwyZa — Defesa Civil RS (@defesacivilrs) November 5, 2019

Montenegro

Em Montenegro, o trânsito está interrompido na rua João Correa, no bairro Timbaúva, devido a uma erosão de terra. Segundo equipes da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos, devido às chuvas, o local que passa por obras da Corsan, sofreu um deslizamento, e parte da estrutura das galerias que integram o arroio São Miguel, foram danificadas. O trecho deve permanecer com bloqueio por tempo indeterminado.

São Leopoldo

No Vale do Sinos, o Rio dos Sinos, segue sendo monitorado, causando maior preocupação na cidade de São Leopoldo, onde nos primeiros cinco dias de novembro, choveu mais que a média do mês todo. “Somente nas últimas 24 horas, foram mais de 57mm, acumulando mais de 80mm apenas em novembro, sendo que o estimado para o mês é de 125mm", comenta o coordenador técnico da Defesa Civil , Fabiano Camargo.

O prefeito da cidade, Ary Vanazzi reuniu seu secretariado na tarde desta terça-feira justamente para tratar dos problemas ocasionados pelos dias de chuva. Ficou acordado que os responsáveis de cada pasta farão um levantamentos dos principais problemas, junto com os locais mais afetados, e será montada uma força tarefa a partir desta quinta-feira.

Campo Bom

Em Campo Bom, onde o Sinos subia uma média de um centímetro por hora na manhã desta terça-feira, alguns problemas de deslizamentos de terra foram registrados no bairro Solar do Campo, porém sem feridos.

Igrejinha e Rolante

Em Igrejinha, a Defesa Civil faz alerta para áreas com possibilidade de deslizamentos nos bairros no Bom Pastor, no Saibreira, Viaduto e Quinze de Novembro. Já na cidade de Rolante, de acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários que atua na cidade, choveu 38 milímetros nas últimas 24 horas. Mesmo com alerta para o grande volume de água dos rios Areia e Rolante, até o momento não há riscos de enchente. A Linha Reichert, estrada da área rural da cidade, foi interditada.