Saída para o feriadão de Ano Novo deve gerar um grande movimento nas rodovias gaúchas

A saída para o feriado prolongado de Ano Novo promete ter um grande movimento nas rodovias gaúchas, de acordo com a expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para evitar ocorrências nas estradas, já está em andamento a Operação Verão 2020/2021 da PRF, que vai intensificar a fiscalização de trânsito nas principais vias do Rio Grande do Sul.

Mesmo sem fazer projeções sobre a circulação de veículos nas estradas do RS, a Polícia Rodoviária Federal alerta que estará atenta e preparada para o pior cenário nas estradas. “Reforçamos o policiamento ostensivo na fiscalização de trânsito e no combate ao crime no período”, afirmou o superintendente Executivo da PRF, Leandro Waschholz.

Ele lembrou que não se pode prever se acontecerá, efetivamente, um aumento no fluxo de veículos durante os dias do feriadão de Ano Novo. “Como vivemos um momento diferenciado, não temos como assegurar, no entanto, historicamente os dois dias que antecedem a virada do ano, 30 e 31, e o retorno do feriadão sempre apresentam um intenso movimento nas rodovias”, destacou.

O superintendente executivo da PRF, Leandro Waschholz alertou ainda sobre a importância dos cuidados no trânsito durante as viagens para as festividades de final de ano. “É importante dirigir com atenção. Esquecer o celular e outras distrações, focar na estrada e estar sempre preparado para reagir em qualquer situação diversa. A integridade dos motoristas e suas famílias devem ser as maiores preocupações”, ressaltou.

De acordo com o chefe do Estado-Maior do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), tenente Coronel Marcelo Carpes, o feriado de Ano Novo costuma registrar um aumento no fluxo de veículos nas rodovias estaduais, em todo o RS. Baseado neste histórico, ele destacou que o CRBM atuará incisivamente no policiamento em locais com maior movimento e alto índice de acidentes em dias e horários específicos, de acordo com as estatísticas. “Faremos fiscalizações contra o excesso de velocidade distribuindo o efetivo em pontos de referência comunitária ao longo das rodovias estaduais. O objetivo é evitar ultrapassagens proibidas que gerem risco à fluidez do trânsito”, ressaltou.

Marcelo Carpes revelou ainda que o Comando Rodoviário da Brigada Militar intensificará o patrulhamento ostensivo e preventivo, no intuito de coibir a criminalidade. “O CRBM estará também no Litoral Norte, Sul e Costa Doce, nos principais pontos que dão acesso aos municípios com balneários marítimos, lacustres e fluviais. As ações serão direcionadas à segurança dos condutores e passageiros para conter a combinação de álcool e direção”, informou, lembrando também que “no período de exceção de pandemia o CRBM está orientando as comunidades para o cumprimento do distanciamento social”.

CCR ViaSul garante mais segurança aos motoristas.

A CCR ViaSul, concessionária que administra a BR 290, projeta um grande movimento na freeway no feriadão de Ano Novo. Para controlar e garantir mais segurança aos motoristas, a concessionária desenvolveu algumas ações, entre elas, a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego nos dois sentidos da freeway, como forma de auxiliar o trânsito nos locais de maior movimento e de fluxo mais intenso. Realizada em conjunto com a PRF, a liberação acontecerá, quando necessária, do km 75 (Gravataí) ao km 26 (Santo Antônio da Patrulha), no sentido litoral. Já no sentido capital, a liberação será entre os kms 1,5 (Osório) e 75 (Gravataí).

A concessionária prevê ainda a realização da Operação Papa Fila, cobrança antecipada da tarifa de pedágio aos veículos que aguardam na fila das cabines manuais, para agilizar a fluidez no tráfego. Em virtude da pandemia, a CCR ViaSul também não faz projeção de movimento da freeway. A empresa informa, ainda, restrições em algumas faixas por conta de obras dia 1º de janeiro de 2021, das 6h às 22h. Segundo o coordenador de Atendimento da CCR Via Sul na freeway, Cristiano Kowalski, a empresa reforçará ainda as equipes que atendem nas praças de pedágio e também da estrutura de atendimento de emergência. "Montamos um esquema especial para que os motoristas façam uma viagem com segurança. Desde o dia 23 de dezembro estamos monitorando o comportamnento do tráfego na rodovia. Ele vem vem se mantendo ao longo dos dias e deve seguir assim até o dia 31", ressaltou.

Viagem Segura e Balada Segura no Litoral

O DetranRS informou que os programas do RS, Viagem Segura - criado para prevenir acidentes nos feriados - e a Operação Balada Segura – criado para coibir a combinação de álcool e direção – estarão nas ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e o Comando Rodoviário durante o feriadão. “As equipes de fiscalização do DetranRS estarão reforçando estas ações. Além disso, as operações serão estendidas para o Litoral, onde serão realizadas blitzes educativas nas praias”, destacou o órgão.

Aeroporto Salgado Filho prevê boa movimentação

De acordo com a Fraport Brasil, empresa alemã que administra o Aeroporto Salgado Filho, a expectativa de passageiros no feriadão de Ano Novo, do dia 29 de dezembro a quatro de janeiro, é de 92 mil pessoas entre partidas e chegadas. A Fraport informou, ainda, que não há previsões de voos extras até o momento, no entanto, alterações podem ser solicitadas pelas companhias aéreas.

Previsão é de embarque de 23 mil passageiros na Rodoviária

A previsão da administração Estação Rodoviária de Porto Alegre é que 23 mil passageiros utilizem as linhas de ônibus durante o feriado de Ano Novo, afirma o gerente de operações da rodoviária, Jorge Rosa. Segundo ele, o número de viagens antes da pandemia do novo coronavírus ficava em torno de 640 horários diários. “Com a crise passou para 290. Neste feriadão serão disponibilizados cerca de 120 ônibus extras", informou.