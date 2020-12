Saída para o feriadão movimenta rodovias gaúchas

publicidade

A saída para o feriadão de Natal movimentou as rodovias do Rio Grande do Sul. Na véspera de Natal, na BR 290, a freeway, a circulação de veículos voltou a ser intensa rumo ao Litoral Norte e as praias de Santa Catarina. O movimento foi acentuado também nas rodovias BRs 290 e 116 em direção a zona Sul do Estado, e na Rodovia do Parque, a BR 448.

O fluxo também foi intenso na BR 116 com momentos de lentidão na região de Canoas até São Leopoldo. Na RS 040, em Viamão, os condutores enfrentaram o famoso para e arranca. Por volta das 9h, o congestionamento era de aproximadamente oito quilômetros no pedágio de Águas Claras e na região de Capivari do Sul. O motivo da lentidão foi a grande movimentação de carros.

Movimento tranquilo na rodoviária

Na véspera de Natal, a Estação Rodoviária de Porto Alegre apresentou um movimento tranquilo de passageiros. O principal destino foi o Litoral Norte, mas a procura foi grande pelos ônibus que levaram para o interior do Estado. São esperadas a circulação de cerca de 25 mil pessoas no terminal rodoviário. Em dezembro de 2019, foram cerca de 75 mil pessoas que circularam na Estação Rodoviária. No Porto Alegre Airport -Aeroporto Internacional Salgado Filho a estimativa é que até o dia 28 de dezembro circulem aproximadamente 75 mil pessoas, tanto para chegadas quanto para partidas. Em 2019, no mesmo período do ano foram 127 mil passageiros que circularam no aeroporto. Não há previsão de voos extras.

Fluxos maiores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma alerta de segurança para uma viagem tranquila dos motoristas. O aviso é porque com a chegada do Natal e a virada de ano, historicamente as rodovias gaúchas apresentam aumento de fluxo de veículos, que neste ano acontecerão principalmente nos seguintes períodos: na manhã e tarde de quinta-feira, dia 24, tarde e noite de domingo, dia 27 de dezembro; tarde e noite de quarta-feira, dia 30, e manhã de quinta-feira, dia 31 de dezembro e tarde e a noite de domingo, dia 3 de janeiro de 2021.

O superintendente executivo da PRF, Leandro Wachholz, pediu que os motoristas dirijam com atenção, esqueçam o telefone celular e outras distrações. "O importante é focar na estrada e estar sempre preparado para reagir em qualquer situação diversa", ressaltou.

Antes de viajar, a PRF pede que os motoristas verifiquem o veículo, principalmente com relação a freios e suspensão. Antes de sair, dê a última checada nos pneus e nos sistemas de iluminação e sinalização. Outras duas dicas importantes é não ingerir bebidas alcoólicas e respeitar a velocidade regulamentar da rodovia, e só ultrapassar em locais permitidos e com visibilidade suficiente.